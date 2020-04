Häusliche Gewalt - Laut Rathaus ist in Wolfsburg alles ruhig

Beim deutschlandweiten Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” habe die Nachfrage nach Beratung zu häuslicher Gewalt zuletzt zugenommen. Vergangene Woche habe man eine Steigerung von 17,5 Prozent im Vergleich zu zwei Wochen zuvor verzeichnet, erklärte jetzt eine Sprecherin von Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

In Wolfsburg sei die Lage weiterhin ruhig, so die Stadt auf Nachfrage. „Bei der Polizei ist seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bislang kein Fall von Häuslicher Gewalt angezeigt, beziehungsweise gemeldet worden“, teilt Stadtsprecher Ralf Schmidt mit. „Das Frauenhaus hat ebenfalls mitgeteilt, dass kein Anstieg an Nachfragen zu verzeichnen ist. Betroffene können sich an die Polizei, das Frauenhaus und oder die Hotline des Bundes wenden.“

Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller zur aktuellen Herausforderung der Kontaktsperre. „Gerade bei Paaren, die nicht ganz so viel Wohnraum zur Verfügung haben oder sich beispielsweise in einer Trennungssituation befinden, ist das mitunter eine wirklich große Herausforderung. Und natürlich kann die Reduzierung der Sozialkontakte auf das familiäre Umfeld dazu führen, dass es innerhalb von Partnerschaften und Familien zu Konflikten kommt, die ohne die derzeitige Ausnahmesituation vielleicht nicht oder nicht im nun auftretenden Ausmaß entstanden wären“, so Stadträtin Müller.

„Bislang verzeichnen aber glücklicherweise weder die örtliche Polizei noch das Frauenhaus einen signifikanten Anstieg von Meldungen oder Vorfällen von Häuslicher Gewalt gegen Frauen. Die Stadt steht dazu im ständigen Austausch mit beiden Organisationen und hat in Absprache mit dem Frauenhaus räumliche und personelle Vorbereitungen eingeleitet, um auf einen möglichen Anstieg an schutzsuchenden Frauen sofort reagieren zu können“, bekräftigt Monika Müller.

Im Krisenfall erreichbar ist rund um die Uhr das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter Telefon 0800 0116016 oder in akuten Fällen die örtliche Polizei unter 110.