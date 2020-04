Ehemaliger Wolfsburger Museumsleiter wird heute 90 Jahre alt

Wolfsburg. Karl-Wilhelm von Wintzingerode-Knorr sammelte lange Kitsch in seinem Keller. Für ihn gehört Kitsch zur Kunst dazu.

Da Vincis Mona Lisa lächelt leicht verzerrt auf einem Dosendeckel, die Lollo (Gina Lollobrigida) räkelt sich etwas lasziv auf einem Souvenirholz. Auch der röhrende Hirsch und der Gartenzwerg fehlten nicht – in der Kitsch-Sammlung von Freiherr Karl-Wilhelm von Wintzingerode-Knorr. Er lächelte dazu, bekannte: „Ich halte es in meinem Kitsch-Keller nie länger als eine Stunde aus“. Das entspricht seinem feinsinnigen Humor. Dahinter steckt ein hohes Maß an Können, Wissen und Einstellung des Mannes, der heute sein 90. Lebensjahr vollendet.

Kitsch, so der Jubilar, sei ein Teil der Kunst, „der Bankert“, zitierte er Walther Killy und fügte hinzu, man solle auch „die Bankerte, die unehelichen Kinder, lieben“. Tat er, tolerant und amüsiert. Aber käme die Verlogenheit ins Spiel, „sei es im heroischen Kitsch oder in der falschen Werbung, wo der Verstand zugunsten des Gefühls ausgeschaltet werden soll, da wird es gefährlich“. Er hatte genügend Beispiele dafür: den nickenden Mohr aus einer Kirche, eine Kakao-Kanne in Hasengestalt, ein Ascher mit entblößter Frau, Hindenburg mit Lorbeerkranz, Robert und John F. Kennedy mit Freiheitsstatue. Das zeigt, wie differenziert und tief lotend er Sachverhalte analysiert und beurteilt. Skepsis als Mittel, den geheimen Verführern zu widerstehen. Kritik als Mittel, Fake News zu entlarven. Er ist, wie es seine inzwischen ausgeschiedene Nachfolgerin als Museumsleiterin, Bettina Greffrath, sagt „Ein äußerst gebildeter, engagierter, liberaler und fürsorglicher Humanist“. Noch dazu einer, der bis ins Jahr 1209 zurückreichende adlige Wurzeln hat. Damals, wie alle Ritter nach einem Dorf (im Eichsfeld) benannt: de Wincigeroth. 1830 zu Freiherren im Reich ernannt. Geschichte ist sein Fach. Er lehrte sie an der Volkshochschule, entwickelte Museen: Heimat- und Stadtgeschichte auf Schloss Wolfsburg, das Neuhäuser Burgmuseum und mit MAN das Nordsteimker Büssinghaus, machte aus dem kleinen Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im Küsterhaus ein Zentrum der deutschen Demokratie- und Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert auf Schloss Fallersleben, zeigte in der Alt-Wolfsburger Brauscheune die Landwirtschaft im Übergang zur Maschinenarbeit, präsentierte ebenso didaktisch kreativ die Kästorfer Bockwindmühle. Unermüdlich und geduldig. Schritt für Schritt, fundiert und humorvoll. Und kam als Ritter in einer Rüstung aus Konservendosen ins Rathaus.