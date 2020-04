VW verlängert Haltedauer von Dienstwagen auf 15 Monate

Geschäftsfahrzeuge der Marke VW Pkw müssen von ihren Nutzern künftig 15 Monate gehalten werden. Wer ein Modell von Volkswagen Nutzfahrzeuge fährt, muss das künftig mindestens 8 Monate tun. Ausnahmen gelten für Mitarbeiter im Außendienst (6 Monate). Auch für Fahrer der E-Fahrzeuge e-up!, e-Golf, Golf GTE und Passat GTE) gilt die 8-monatige Haltedauer (beziehungsweise 12.000 Kilometer). Bisher galt eine maximale Haltedauer von 9 Monaten. Begründet werden die Änderungen damit, dass der Markt nach der coronabedingten Produktionspause nun schnellstmöglich wieder mit Fahrzeugen versorgt werden müsse.

Folgebestellungen würden storniert, wenn das Fahrzeug noch nicht zur Produktion eingeplant wurde, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Abteilung. In diesem Fall werde jeder Kunde individuell nochmals angeschrieben und detailliert. Sei die Folgebestellung aber bereits in der Produktion eingeplant, so würden die Fahrzeuge mit der neuen Haltedauer von 8 beziehungsweise 15 Monaten übernommen. Der Tauschtermin könne sich jedoch aufgrund des langsamen Anlaufs der Produktion erheblich verzögern.