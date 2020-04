Freud wie Frust

Die Aussicht auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen – und damit die Rückkehr zu einem Hauch der Normalität, mit der wir unser bisheriges Leben verbracht und geliebt haben – hat an diesem Wochenende geradezu ein wenig beschwingt: Juhu, bald wieder ein bisschen Leben in den Städten, klar auf Abstand, aber immerhin. Doch dann kam die Meldung von Wolfsburgs Maskenpflicht. Und ohne jetzt an dieser Stelle das Wohl und Wehe einer Maske beurteilen zu wollen, aber eins steht für mich fest: Eine Normalität mit Maske mag ich mir für meinen fröhlichen Alltag schwerlich vorstellen. Genauso kann der zarte Optimismus der Lockerungs-Pläne die Sorgen und Nöte all derer nicht in Ansätzen wettmachen, die unter den wirtschaftlichen Folgen der vergangenen Wochen massivst leiden oder gar um ihre Existenz fürchten. Genauso wie all der Eltern, die den Alltag zu Hause mit Homeoffice und Kindern kaum mehr bewältigen können und keine baldige Aussicht auf einen geregelten Kita- oder Schulalltag haben.

