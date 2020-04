Wolfsburger werden ihren Grünabfall los

Von wegen, Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Die Menschen in Wolfsburg können das auch. Für ein paar Stunden, zwischen 8 und 14 Uhr, nahm das Entsorgungszentrum Wolfsburg (EZW) am Weyhäuser Weg in Fallersleben am Samstag kompostierbaren Grünabfall der Privathaushalte im Stadtgebiet...