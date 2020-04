Rat: Soloselbstständige sollen ALG 2 beantragen

Enttäuschung für Gewerbetreibende in Wolfsburg: Die Stadt soll nun vorerst doch keine Förderung für Lebenshaltungskosten anbieten. Wie die Verwaltung mitteilt, wurde der Vorschlag am Donnerstag von einer großen Mehrheit der Ratsvertreter abgelehnt. Damit bleibt für Soloselbstständige nur die Förderung der Betriebskosten über die Soforthilfe der Stadt. Für die Grundsicherung müssen sie Arbeitslosengeld 2 beantragen.

Erst am Mittwoch hatte es geheißen, aufgrund mehrerer Anfragen von Gewerbetreibenden solle die Richtlinie zu Wirtschaftsförderung der Stadt in diese Richtung verändert werden. Es sei deutlich geworden, dass auch eine Förderung der Lebenshaltungskosten bei Soloselbständigen gewünscht werde, hatte Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann verlauten lassen. Im Fraktionssprecherkreis fand der von der WMG ausgearbeitete Vorschlag nun aber keine Zustimmung, so die Stadt. Mehrheitlich seien die bestehenden Möglichkeiten, insbesondere im Bereich des ALG 2, als ausreichend angesehen worden, teilt die Stadt mit. Diese Bundesförderung sei vorrangig in Anspruch zu nehmen. Demnach wurde zudem eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen ALG 2-Empfängern gesehen.

Ratsherr Bastian Zimmermann (Die Linke) hatte erst am Donnerstag eine Petition an Oberbürgermeister Klaus Mohrs überreicht. Darin forderten 256 Unterzeichner, dass Soloselbstständige und Kleinunternehmer einen Freibetrag für den Lebensunterhalt anrechnen dürften. „Ein Soloselbstständiger, der vor der Corona-Krise zum Beispiel 2000 Euro für den Lebensunterhalt zur Verfügung hatte, müsste Grundsicherung beantragen (ALG 2). Er bekäme dann noch 432 Euro, dies sind nur noch 21,6 Prozent der ursprünglichen Summe“, rechnete Zimmermann vor.

Wie die Stadt weiter mitteilt, seien sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs und die Mehrheit der Ratsvertreter in ihrer Telefonkonferenz am Donnerstag einig gewesen: „Alle Gewerbetreibenden in Wolfsburg sind uns wichtig. Wir wollen gerade in dieser schwierigen Situation helfen. Mit unseren kommunalen Fördermöglichkeiten ergänzen wir die guten Programme von Bund und Ländern.“ Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann wird zitiert: „Jeder Gewerbetreibende, der durch die aktuelle Krise in Not geraten ist, soll sich bitte an die WMG wenden. Wir werden versuchen, für jeden eine bestmögliche, individuelle Lösung zu finden. Vielen Selbstständigen und Unternehmen konnte bereits geholfen werden.“

