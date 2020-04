Allerpark und Schillerteich in Wolfsburg wieder freigegeben

Spazieren gehen, radeln, laufen oder skaten ist wieder erlaubt im Allerpark: Das beliebte Naherholungsgebiet steht der Allgemeinheit ab Freitag, 17. April, wieder zur Verfügung. Die Stadt Wolfsburg hebt das seit dem 21. März geltende Betretungsverbot für den Allerpark inklusive der Parkplätze P1 bis P6 auf. Frei zugänglich sind ab Freitag auch wieder der Schillerteich mit den Spielplätzen und der Kaufhof.

Kein Picknick erlaubt

Für den Allerpark spricht die Stadt allerdings vorerst bis zum 17. Mai ein sogenanntes Lagerverbot aus. Das bedeutet: Das Einrichten eines Rast- und Ruheplatzes, zum Beispiel für ein Picknick oder um sich zu sonnen, ist nicht erlaubt. Das Verbot gilt laut Allgemeinverfügung für die öffentlichen Rasen- und Sandflächen einschließlich der dort vorhandenen Wege. Die Beschilderungen sollen entsprechend angepasst werden.

„Die Bundesregierung hat sich gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder für eine maßvolle Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus entschlossen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Da die ganz große Mehrheit der Wolfsburger das Kontaktverbot und die Abstandsregelung verinnerlicht hat, lockern wir nun auch die Regeln für Allersee und Schillerteich.“ Er vertraue darauf, so Mohrs, dass die Bürger weiterhin verantwortungsvoll von sich aus die Regeln befolgten. „Bitte halten Sie weiterhin den Abstand ein und weichen Sie aus, wenn Ihnen jemand entgegenkommt“, appelliert der Oberbürgermeister. Er habe das Verbot ganz bewusst erst nach Ostern gelockert. „Wir wollten nicht, dass sich zu viele Menschen rund um den Allersee drängen.“ Es habe seine Zeit gebraucht, bis sich die Menschen an das Abstand halten gewöhnt hätten.

278 Verstöße festgestellt

Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann erläutert in einer Pressemitteilung, dass in den vergangenen Wochen insgesamt 278 Verstöße gegen das Betretungsverbot am Allersee festgestellt wurden. „Dieser Wert ist im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Wolfsburger Einwohner verschwindend gering. Daher sehen wir bestätigt, dass sich die meisten Menschen an die Verbote hielten“, sagte Gösmann. Der Polizeichef weist darauf hin, dass weiterhin die Abstands, Kontakt- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsdienstes werden auch das Lagerverbot am Allersee überwachen, kündigen Stadt und Polizei an. Bei Verstößen sind Ordnungswidrigkeiten möglich. Weitere Verfügungen, was künftig erlaubt, ge- oder verboten ist, werden in den nächsten Tagen folgen, sobald die Verordnungen des Landes Niedersachsen vorliegen, kündigte die Stadt an.

Mohrs für Maskenpflicht

Bundesweit diskutiert wird derzeit, eine Maskenpflicht einzuführen, wie es zum Beispiel die Städte Jena und Hanau bereits getan haben. „Ich habe große Sympathien für eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr“, sagte Oberbürgermeister Mohrs. Dies sei keine Bevormundung, sondern man versuche, die Bürger vor etwas zu schützen, was man nicht sehe. „Es gibt zunehmend Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, aber keine Symptome hatten.“

Mohrs geht davon aus, dass am Montag viele Geschäfte in Wolfsburg wieder öffnen werden. „Aber wir können ein pulsierendes Leben in der Stadt noch nicht gebrauchen. Deshalb können wir auch nicht alles aufmachen.“ Besonders weh tue ihm, so das Stadtoberhaupt, dass die Gastronomien weiter geschlossen bleiben müssen. „Aber Essen und Trinken geht nun mal schlecht mit Maske.“

Die am Mittwoch getroffenen Entscheidungen der Bundesregierung bezeichnete Mohrs als „klug“. Er habe befürchtet, dass bereits weitergehende Lockerungen ausgesprochen würden. „Die Zeit dafür ist aber noch nicht reif.“ Es wäre überhaupt nicht gut, ein zweites Mal alles runterfahren zu müssen. Noch sei es auch viel zu früh, Entwarnung zu geben, unterstrich Mohrs. „Jede Lockerung wird zu mehr Erkrankungen führen.“ Ein entscheidender Punkt sei, viel mehr Leute auf das Coronavirus zu testen. „Aber es fehlen die Testmöglichkeiten. Es ist ein tägliches Ringen um die Quantitäten“, meinte Mohrs.

