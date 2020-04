Die Brackstedter Feuerwehr löschte den Brand in Kreuzheide.

Wolfsburg: Böschungsbrand in Kreuzheide

Die Freiwillige Feuerwehr Brackstedt wurde am Mittwoch um 14 Uhr zu einem Böschungsbrand in Kreuzheide gerufen. Als die zwei Einsatzfahrzeuge eintrafen, standen laut Mitteilung der Feuerwehr circa 300 Quadratmeter Böschung in Flammen. Durch die Alarmierung und das schnelle Eintreffen der Feuerwehr sei das Feuer schnell unter Kontrolle gewesen und gelöscht worden. red