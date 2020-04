Was ist da los, warum die Schwarzmalerei? Die Infektionszahlen werden immer besser, die Absatzprognosen auch, beim Vorbild China wächst der Wunsch nach Autos, im öffentlichen Verkehrsmittel kann man sich nur anstecken. Da müssen wir Grüne Route, ÖPNV und so überdenken. Die Umwelt wird sich schon berappeln, das hat sie immer getan. Also Gas gegeben, damit bald alles wieder voll normal ist! Zynisch? Nö, nur zitiert. Zu viele irrlichtern immer noch über den Erdball auf der Suche nach der guten alten Zeit ...

Wissen Sie, was ich glaube: Dass auch die neue Zeit gut werden könnte. Sogar mit besserer Lebensqualität. Weniger Hetze nach dem neuesten Auto, Smartphone, nach Klamotten, der Billig-Schnäppchenreise. Firmen können auf einmal in der Corona-Krise auch was anderes produzieren. Plexiglas statt Messebau, Mundschutz statt Mode, Desinfektion statt Schnaps. Und die Politik haut Entscheidungen im nie geahnten Tempo raus. Und wir gehen raus in die Natur. Voll normal eigentlich, finde ich. Was denken Sie?

