Polizist stellt in Wolfsburg Ladendieb in seiner Freizeit

Ein 56-jähriger Polizeibeamter hat in seiner Freizeit einen Ladendieb in Wolfsburg gestellt. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, bemerkte der Beamte am Samstagvormittag einen 50-Jährigen, der augenscheinlich aus der Drogerie Müller flüchtet.

Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der Polizeibeamte den mutmaßlichen Ladendieb stellen. Der Beamte rief seine Kollegen im Dienst hinzu. Die stellten fest, dass der Ladendieb Parfüm im Wert von 105 Euro entwendet hat. Die Polizisten brachten das Parfüm zurück und leiteten ein Strafverfahren ein.

Ladendiebin beleidigt Polizisten in Wolfsburg

Bereits am Donnerstag beobachtete ein Ladendetektiv gegen 18.30 Uhr eine 59-jährige Ladendiebin. Als der Ladendetektiv die Frau ansprach, wurde sie aggressiv, trat und schlug nach dem Mann und beleidigte später nicht nur ihn, sondern auch die herbeigerufenen Polizeibeamten.

Letztendlich erhielt die Ladendiebin Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und des Ladendiebstahls. Zusätzlich bekam sie ein Hausverbot für zwei Jahre.