Stadt startet Päckchenaktion für knapp 700 Wolfsburger Kinder

Diese Päckchen erreichen die Kinder in diesen Tagen.

Wolfsburg. Der kleine Bär Wolle wird in den Tagen vor und nach Ostern Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit Spielen und Schreibwaren überraschen.

Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen und die Schließung von Schulen und Kindergärten stellen Familien und Alleinerziehende in Wolfsburg vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Wolfsburg, gemeinsam mit der Margarete-Schnellecke-Stiftung und der Neuland-Stiftung, das Projekt „Wolle hilft auch!“ ins Leben gerufen. Der kleine Bär Wolle wird in den Tagen vor und nach Ostern Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit einem kleinen Päckchen überraschen. Es beinhaltet ein paar Dinge, mit denen die Kinder die Zeit der Kontaktbeschränkungen kreativ überbrücken können. In den kommenden Tagen werden knapp 700 Pakete verteilt. Das Kinder- und Jugendbüro wird dabei tatkräftig durch den Geschäftsbereich Schule der Stadt und den Schülertransportdienst unterstützt, der sich bereit erklärt hat, die Verteilung zu organisieren und die Zustellung zu übernehmen. Das Kinder- und Jugendbüro legte bei der Beschaffung der Spiele und Schreibwaren großen Wert auf den Einkauf bei lokalen Einzelhändlern.