Gesichtsmasken-Näherei der Wolfsburgerinnen hat einen Haken

So wie hier für den nicht-medizinischen Gebrauch im Klinikum werden derzeit überall in Wolfsburg Gesichtsmasken genäht und gespendet.

In unserer Stadt wird seit etwa Mitte März geschnitten, gefaltet und genäht, was das Zeug hält. Immer neue Vereine, Initiativen und Einzelpersonen aus ganz Wolfsburg melden sich in der Redaktion, um über ihre Gesichtsmasken-Produktion für Pflegeheime, Risikopatienten und andere zu berichten oder ihre Masken Marke Eigenbau vorzustellen. Denn angesichts der Ausbreitung des Coronavirus werden auch nicht-medizinische Masken händeringend gesucht. Allerdings sollten die Näherinnen darauf achten, wie sie ihre Erzeugnisse bezeichnen.

Gabriele Sitzlack wies unsere Zeitung darauf hin, dass die Frauen, die derzeit in bester Absicht meist in ihrer Freizeit solche Masken nähen, Gefahr laufen, eine Abmahnung zu kassieren, wenn sie die falsche Bezeichnung wählen. „Da muss man aufpassen. Am unverfänglichsten für die Näherinnen ist es, wenn diese Teile beispielsweise als Mund-Nase-Maske bezeichnet werden.“ Inzwischen werde gewarnt, dass es vereinzelt bereits Rechtsanwälte gegeben habe, die Abmahnungen verschickt hätten, weil von Mundschutz die Rede gewesen sei, obwohl die Masken nicht den dafür erforderlichen Vorgaben genügten.

Elfen kennen das Problem

Die ehrenamtliche Näherin weiß von dem Problem, weil sie selbst für den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“ Babykleidung fertigt. Die Frauen engagieren sich normalerweise dafür, Kleidung für Frühchen, Sternenkinder und kleine Kämpfer zu nähen. Sind aber auch in die Herstellung von Gesichtsmasken eingestiegen. Beispielsweise haben sie wie berichtet zusammen mit den Nähbienchen Masken für den nicht-medizinischen Gebrauch im Klinikum gespendet.

„Wir haben uns abgesichert – wir nähen Behelfsmasken, keinen Mundschutz“, betonte Elfen-Vorsitzende Daniela Voß. Wenn der Verein Masken übergibt, dann sei stets eine Information dabei, dass man sich diesbezüglich abgesichert habe. „Wir mussten einen Anwalt einschalten und uns beraten lassen.“

Groß in die Produktion eingestiegen

Denn die Wolfsburger Elfen sind inzwischen im ganz großen Stil in die Produktion eingestiegen. „Wir haben schon 2500 Zuschnitte rausgegeben, 600 Masken sind bereits verteilt“, verriet die Vorsitzende. „Und auch der VfL steigt jetzt ein.“ Der habe den Elfen 2800 Zuschnitte gegeben und das Geld für die Stoffe gestellt. Worüber sich der Verein sehr freut: „Bisher haben wir die irren Mengen Stoff dafür aus unseren Spendengeldern finanziert.“ Die aber ja eigentlich für das Nähen von Baby-Kleidung bestimmt sind. „Auf jeden Fall suchen wir noch händeringend Näherinnen.“ Wer die Elfen unterstützen möchte, meldet sich per SMS oder Whatsapp bei Daniela Voß unter (0172) 4576014.

Die Leiterin des Gewerbeaufsichtsamts (GAA) in Braunschweig, Dr. Petra Artelt, fasste das Problem der Gesichtsmasken-Bezeichnung so zusammen: „Das, was derzeit überall genäht wird, ist kein Mund-Nasen-Schutz und auch kein Atemschutz. Denn das wäre ein Medizinprodukt, das ein Zulassungsverfahren durchlaufen haben müsste.“ Also die Masken, die ein Arzt im Operationssaal verwendet, sowie die FFP2- und FFP3-Masken mit Filter.

Eigentlich klar: keine medizinischen Masken

Eigentlich sei klar, dass die privat genähten Masken keine medizinischen seien, doch auch die GAA-Leiterin hat von der Abmahnungs-Problematik bereits gehört. Wenngleich ihr aus unserer Region derartige Fälle bisher nicht bekannt seien, ebensowenig wie Beschwerden über die falschen Bezeichnungen.

Inzwischen kursiere die Bezeichnung „Community Mask“, berichtete Petra Artelt. Ihr Tipp lautete dagegen ganz einfach: „Es ist ganz wichtig, dass man den Begriff ,Schutz’ aus der Bezeichnung herausnimmt.“ Sie habe übrigens am Wochenende selbst welche genäht, „die trage ich, wenn ich im Dienst durch die Flure laufe“.

Weitere Informationen zum Thema gibt es beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken_sonderzualssung.html

