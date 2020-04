Unser Oberbürgermeister forderte uns ja auf, damit wir in der Corona-Zeit fit und robust bleiben, mit Abstand in den Wald zu gehen. Das müssen wir auch, Allerpark und Schillerteich sind ja gesperrt. Und die Frühlingssonne lockt. Viele lustige Beobachtungen kann man da im Wald machen. Und auch weniger lustige, zu lesen auf der nächsten Seite. Und da bin ich auch schon bei Ihnen, liebe

Leser. Was bedeutet Ihnen unser Wald, der in der Corona-Krise hier und anderswo auf einmal so eine Bedeutung hat? Der jetzt auch mal richtig die Chance bekommt, mit uns zu „sprechen“, zu zeigen, wie es ihm geht. In der Zeit, in der die Welt für uns kopf steht und er schon lange um Fassung ringt...

Ich bin fest überzeugt davon, dass viele von Ihnen, Ihre Familie, Kinder, Enkel die „Waldsprache“ verstehen, die Symbolik der Natur deuten können. Richtig klasse wäre es, wenn wir gerade jetzt in der Corona-Zeit eine kleine Geschichten-Reihe aus und über den Wald entstehen lassen könnten. Schreiben Sie, nach einem Waldspaziergang oder vom Schreibtisch aus, wenn Sie das Haus nicht verlassen können, die Gespräche der Bäume auf Seite 3 weiter. Oder die der Pflanzen. Oder Insekten. Ich freue mich auf Ihre Waldbotschaften!

redaktion.wolfsburg@bzv.de oder barbara.benstem@bzv.de