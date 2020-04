App und weg?

Da ist er also, der Schlüssel zurück in unsere Freiheit. Der ultimative Corona-Schutz, die Alternative zur Kontaktbeschränkung und digitale Antwort auf die Pandemie: Eine App fürs Handy, die uns und andere vor der Infektion warnt! Entwickelt von einem führenden Unternehmer der Künstlichen Intelligenz (KI) im Konzert mit 130 europäischen Wissenschaftlern. Flankiert, auch im öffentlich-rechtlichen TV, durch den fachlichen Sachverstand von Computerexperten. Wo waren die Künstliche Intelligenz, die Algorithmen, die Datenwunder eigentlich bisher? Als sich das Virus immer weiter ausbreiten konnte? Leser, die von Reisen zurückkehren, berichten auch weiter von erstaunlich legeren Kontrollen, die sie bei der Einreise nach Deutschland erleben. Vielleicht auch an der Stelle erstmal konsequent und analog nachbessern ...? Zudem: Mehr, als die Lösung in einer App für immer mehr Handys (hat sich bei der Rohstoffgewinnung neuerdings etwas getan?) zu sehen, braucht es unseren Menschenverstand. Und unser Herz. Auf andere und auf uns selbst aufpassen. Reden, zuhören, achtgeben, handeln, eigene Kompetenzen ausbauen, statt immer mehr abgeben. Füreinander da sein. Mit ganzer Seele und analog. Trotz aller technischen Errungenschaften.

