Foto: Birgit Fabian / Jugend in der Galerie e. V.

Für Kinder, die in Flüchtlingsunterkünften leben, gibt es jetzt „Kreativität in der Tüte“.

Wolfsburg. Die Städtische Galerie und der Verein „jugend in der galerie“ wollen Flüchtlingskindern auch in der Corona-Krise Kultur zugänglich machen.

Wolfsburg bietet jetzt „Kreativität in der Tüte“

Das Kunst- und Vermittlungsprojekt „Misch mit!“ der Städtischen Galerie Wolfsburg und des Vereins „jugend in der galerie“ geht neue und kreative Wege, wie es in einer Mitteilung heißt. Seit fast fünf Jahren arbeitet demnach die Kunstpädagogin und Kunsttherapeutin Birgit Fabian zusammen mit Claudia Schwieger künstlerisch kreativ in Flüchtlingsunterkünften. Das Auftreten des Coronavirus mache es derzeit allerdings unmöglich, das Projekt weiter vor Ort stattfinden zu lassen.

Nun gibt es für die Kinder „Kreativität in der Tüte“. „Vor allem die Kinder leiden in den Unterkünften unter beengten Verhältnissen und haben wenig Möglichkeiten zum Spielen und Beschäftigen“, meint dazu Birgit Fabian. Die Tüten werden direkt in den Einrichtungen abgegeben. Darin befinden sich besondere Stifte und ausgewählte Kreativangebote, die für jede Altersgruppe Möglichkeiten bieten.

So können Papier-T-Shirts und Mandalas gestaltet werden sowie Schriften erprobt und sogar eine kreativ mathematische Aufgabe gelöst werden. Die Kleinsten freuen sich über Wachsmalstifte, Ideen dazu und viel Papier zum Malen. Die Unterkünfte unterstützen laut der Mitteilung die Aktion und freuen sich über die Angebote für die Kinder.

„Misch mit! ist eines unserer erfolgreichsten Projekte und wird ausschließlich über Drittmittel finanziert. Ich danke allen, die uns bei diesem Angebot unterstützen und damit diese Aktion auch unter veränderten Bedingungen möglich machen“, sagt Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg. red