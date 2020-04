Auftakt für die Brunnensaison in Wolfsburg

Bald sprudelt es in Wolfsburg wieder richtig. In den kommenden Wochen sollen nach und nach sämtliche der mehr als 30 Brunnen angestellt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zunächst werden die einzelnen Wasserspiele jedoch von Schmutz und Laub gereinigt und auf ihre Funktion hin getestet. Reparaturen an einzelnen Anlagen werden bis Ostern erledigt. Bis Ende April sollen möglichst alle Brunnen in Betrieb sein. Die Anlagen werden in Betrieb genommen, weil mit stärkeren Frösten, die die Technik schädigen könnten, nicht mehr gerechnet wird. Das Anstellen beginnt voraussichtlich sukzessive in der Woche ab dem 14. April an den Brunnen in der Porschestraße – Wasserlandschaft und Gezeitenbrunnen in der Fußgängerzone sowie Grapschhand und Orgel auf dem Rathausvorplatz. Die Hülle des Pfauenbrunnens an der Markthalle soll ebenfalls nach Ostern demontiert werden. red

