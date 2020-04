Mit Maske ans Band – VW plant den Wiederanlauf

Wenn es bei VW in Wolfsburg am 19. April tatsächlich weitergeht in der Produktion, dann werden die Beschäftigten unter ganz neuen Bedingungen Autos bauen. Ein dreistufiger Plan definiert die langsame Rückkehr zur Normalität – es kann allerdings dauern, bis dieser Zustand erreicht wird.

In China, dem wichtigsten Absatzmarkt für Volkswagen, wird die Produktion bereits wieder hochgefahren. Auch der Autohandel kommt langsam wieder in Fahrt. Laut einer Studie gehen die Autobauer sogar davon aus, dass wegen der Corona-Epidemie das Bedürfnis der Chinesen nach einem eigenen Auto gestiegen ist. Demnach wird die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln als Bedrohung eingestuft, die im eigenen Auto nicht bestehe.

Diess- Alle müssen Corona-Regeln einhalten

In China hat der Volkswagen-Konzern Erfahrungen gesammelt, wie trotz strikter Schutzmaßnahmen industriell produziert werden kann. Für die erste Phase des Wiederanlaufs sollen auch in den deutschen Werken strikte Regeln konsequent durchgesetzt werden. Um die Gesundheit vor allem der Produktionsmitarbeiter zu schützen, sind umfassende Maßnahmen geplant. Die Produktion sollte zunächst an einzelnen Linien beginnen.

In dieser Phase 1 sollten alle Mitarbeiter Mundschutz tragen. „100-prozentige Maskenpflicht“ heißt das in der Terminologie des Gesundheitswesens von VW. Zudem sollte an den Werkseingängen verpflichtend Fieber gemessen werden. Zwei Mal pro Schicht sind zudem Reinigungsintervalle vorgesehen. Im indirekten Bereich wird für diese Phase eine 50-prozentige Heimarbeitsquote angeordnet. Kategorisch heißt es außerdem: „Mitarbeiter aus Risikogruppen bleiben zu Hause.“ Ob diese Vorgehensweise auch für den am Dienstag verschobenen Anlauf gilt, hängt sicherlich vom weiteren Verlauf der Corona-Epidemie ab.

Stufenweise würden die Regeln dann abgemildert, bis nach Absprache mit dem Gesundheitswesen und den zentralen Vorgaben der Regierung wieder im Normalbetrieb gearbeitet werden kann. In Phase 2 wäre beispielsweise das Tragen der Masken freiwillig, das Fiebermessen an den Eingängen entfiele und die Reinigung fände noch einmal pro Schicht statt.

Trotz Corona- Bei VW raucht der Schornstein

Corona in Niedersachsen- 4348 Infizierte – 43 Todesfälle

Wann die Tagesproduktion wieder die gewohnten Stückzahlen erreicht, ist schwer vorher zu sagen. Viel entscheidender allerdings ist, dass die Nachfrage bis Mitte des Jahres wieder in Gang kommt. Das scheint auch in China das größere Probleme zu sein als die Wiederaufnahme der Produktion.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de