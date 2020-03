Diebe stehlen in Hehlingen vier Autoräder

Hehlingen. Es entstand laut Polizei bei der Tat in der Nacht zu Mittwoch ein Schaden von rund 1600 Euro. Sie ereignete sich in der Straße Triftwiesen.

In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe in Hehlingen alle vier Räder eines VW Golf entwendet. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1600 Euro. Den Ermittlungen nach montierten die Täter die Räder eines sechs Monate alten Fahrzeugs ab, das auf einem Privatgrundstück in der Straße Triftwiesen stand. Den Angaben des Besitzers zufolge, der seinen PKW auf Steinen aufgebockt vorfand, muss sich die Tat zwischen 0.30 und 3 Uhr ereignet haben. Bisher liegen keine Hinweise auf die Diebe vor. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei unter (05363) 809700.