Wolfsburg plant ein Behelfskrankenhaus

In Niedersachsen sind acht Todesfälle nach einer Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Zwei davon in Wolfsburg. Am Dienstag meldete das niedersächsische Gesundheitsministerium, dass eine über 80 Jahre alte Frau im Klinikum Wolfsburg verstorben ist. Am Montag war bereits der Tod einer 70...