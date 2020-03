Stadt Wolfsburg informiert Bürger über Lautsprecher

Lautsprecherdurchsagen im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet schreckten am Montagnachmittag so manchen Bewohner auf. Die Stadt Wolfsburg und die Polizei riefen per Durchsagen über Sirenen, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge die Wolfsburger dazu auf, sich zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus an die Regeln zu halten und unnötige Kontakte zu vermeiden. Ziel der Aktion sei es, auch diejenigen zu erreichen, die sich nicht im Internet und in Zeitungen informieren.

„Halten Sie Abstand!“

Ob Fallersleben, Mörse, Ehmen, Hattorf, Detmerode, Stadtmitte, Wendschott oder Vorsfelde – überall in Wolfsburg erklang die blecherne, an manchen Orten nur schwer zu verstehende Stimme.

Folgende Durchsage war zu hören: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Wolfsburg. Wir befinden uns in einer Krisensituation. Minimieren Sie Ihre persönlichen und sozialen Kontakte. Beschränken Sie Ihre Wege auf das Allernotwendigste. Bitte befolgen Sie die angewiesenen Maßnahmen der Stadt Wolfsburg und der Polizei. Allgemeine Hygienehinweise sind einzuhalten. Halten Sie Abstand.“

„Es war ein Schock“

Die Durchsage löste bei vielen Bürgern gemischte Gefühle aus, viele zeigten sich sogar sehr verängstigt. Ein Facebook-Nutzer schrieb auf der Seite der Stadt Wolfsburg, seine Mutter sei in Panik ausgebrochen, weil die Sirene sie an den Krieg erinnert habe. Eine Nutzerin meinte: „Ich bin fast von der Leiter gefallen vor Schreck. Eine kleine Vorankündigung wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen.“

Ein anderer Nutzer meinte hingegen: „Absolut berechtigt und verhältnismäßig. Es war ein Schock, diese Sirenen zu hören. Aber das verdeutlicht den Ernst der Lage.“

