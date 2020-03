Duo scheitert bei Supermarkt-Einbruch im Wolfsburger Heinenkamp

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt im Wolfsburger Industriegebiet Heinenkamp in der Nacht zum Samstag. Den Ermittlungen zufolge beobachtete ein Wachmann nach einer Alarmauslösung gegen 0.30 Uhr zwei Unbekannte, die von dem Gelände des betroffenen Real-Marktes in der Straße Brandgehaege in südlicher Richtung davonliefen. Beide Täter waren laut Mitteilung nach ersten Informationen dunkel gekleidet. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fenster in eine in dem Gebäudekomplex integrierte Pizzeria geöffnet hatten. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm suchten die Unbekannten danach schnell das Weite. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa 5000 Euro aus. Hinweise zu dem nächtlichen Einbruch nimmt die Polizei in Fallersleben unter (05362) 947410 entgegen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder