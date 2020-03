Polizei stoppt illegales Autorennen im Wolfsburger Allerpark

Wolfsburg. Den beiden Fahrern könnte nun eine Haftstrafe drohen. Sie duellierten sich am Sonntag in der Straße In den Allerwiesen.

Weil sie an einem nicht erlaubten Autorennen teilgenommen haben, müssen sich ein 25 Jahre alter Scirocco-Fahrer aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn und ein 21-jähriger Golf-Fahrer aus Wolfsburg strafrechtlich verantworten. Beide Fahrer wurden laut Polizei am Sonntagnachmittag von einem Zeugen beobachtet, wie sie mit ihren Fahrzeugen im Wolfsburger Allerpark in der Straße In den Allerwiesen in gleicher Höhe stehend plötzlich und gleichzeitig mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit losfuhren. Einsatzkräfte untersagten daraufhin das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen und stellten die Führerscheine der Beschuldigten sicher. Nach der Bestimmung des Strafgesetzbuches erwartet beide Fahrer eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Die Ermittlungen dauern an. red