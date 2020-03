Wolfsburg: Nicht nur das VW-Werk steht wegen Corona still

Früher hieß es spöttisch: In den Werksferien von VW werden in Wolfsburg die Bürgersteige hochgeklappt. Sollte heißen: In der sonst so quirligen Hauptstadt des Konzerns herrscht für drei Wochen tote Hose. Das ist lange her, denn einen Ferienkorridor für alle Mitarbeiter gibt es schon längst nicht mehr. Nun aber sorgt die Corona-Epidemie tatsächlich in den nächsten zwei Wochen für leere Hallen, Büros und Forschungslabore. Die Produktion...