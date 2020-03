Mitten am Tag in der Wolfsburger City – Mann wird schwer verletzt

Immer wieder dieser Nordkopf. Eine Gewalttat ereignete sich Dienstagmittag in der Poststraße in Höhe eines Friseurgeschäfts. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Polizeisprecher Thomas Figge den Vorfall am Nachmittag, gab sich vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen und der Fahndung nach Tatbeteiligten aber zurückhaltend. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich um eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern handeln, die in einem blutigen Messerangriff mündete.

Gegen 12.30 Uhr soll es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein. Sie mündete darin, dass ein Mann „schwer verletzt“ wurde, so Figge. „Womit der Mann verletzt wurde und wie schwer, dazu können wir noch nichts sagen. Der Mann wurde ins Klinikum gebracht. Wir hoffen, dass wir am Mittwoch erste Vernehmungen durchführen können.“ Zwei Personen sollen geflüchtet sein. Auch zu ihnen konnte Figge keine Aussage machen. „Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar.“

Die Hintergründe der Tat, soweit sie unserer Redaktion bekannt sind, ordnen sich ein in eine Reihe schwerer Straftaten, die den Nordkopf immer wieder Negativschlagzeilen einhandeln. Ein Zeuge berichtete, Opfer und Täter hätten sich gekannt, es habe mit einem der Männer eine Vorgeschichte gegeben wegen geliehenen Geldes. Das Opfer sei mit einem Messerstich im Gesicht und mit einem weiteren in den Oberkörper, womöglich nahe des Herzens, verletzt worden. Der Mann sei noch ansprechbar gewesen, als der Rettungswagen eintraf.

Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich mit der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460, in Verbindung zu setzen.