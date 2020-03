Volkswagen sagt erste Schichten in Wolfsburg ab

Volkswagen wird voraussichtlich mit einem drastischen Schritt auf steigende Zahl von Corona-Verdachtsfällen reagiert. Noch am heutigen Montag wird entschieden, ob die Produktion in Wolfsburg und den anderen Standorten der AG in Deutschland ausgesetzt wird. Eine Entscheidung wird für den Nachmittag erwartet.Bereits in der Vorwoche war beschlossen worden, die Schichten an den Montagelinien 1 (Tiguan) und 4 (Tiguan, Touran, Seat Tarraco)...