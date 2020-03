Wolfsburgs Stadträtin: Wir müssen alle gemeinsam handeln

Wolfsburg. Iris Bothe schreibt einen Offenen Brief an die Wolfsburger.

Wegen der Corona-Krise bleiben ab dem heutigen Montag Schulen, Kindertagesstätten und Tagespflegeangebote mindestens bis zum 19. April geschlossen. Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration in Wolfsburg, hat dazu am Sonntag einen Offenen Brief auf der Internetseite der Stadt veröffentlichen, den wir hier in Auszügen veröffentlichen.

„Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

heute wende ich mich in einer Ausnahmesituation an Sie. Wie Sie aus den Medien erfahren haben, hat die Landesregierung entschieden, in dem Zeitraum vom 16. März bis einschließlich 19. April für Kinder in Niedersachsen den Betrieb von Schulen und Kindertageseinrichtungen zu untersagen. Mit dieser drastischen Maßnahme soll die weitere Verbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 (Corona-Virus) so weit wie möglich eingedämmt werden und sollen vor allem die älteren Mitmenschen und Personen mit Vorerkrankungen vor einer Infektion geschützt werden. Damit das bestmöglich gelingen kann, müssen wir alle gemeinsam handeln. (...)

Stadträtin Iris Bothe. Foto: Helge Landmann / regios24

Zunächst einmal mögen Sie verwundert sein, dass eine so weitreichende Entscheidung getroffen wurde, obwohl wir in Wolfsburg glücklicherweise bislang eine relativ geringe Infektionszahl zu vermelden haben. Eine kurzfristige Schließung der Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Schulen ist aber notwendig, da wir nur jetzt zu Beginn der Ausbreitung die Möglichkeit haben, diese einzudämmen. (...) Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen werden gebeten, sich am Montag in ihrem Ausbildungsbetrieb einzufinden.

Sollten Sie einer Beschäftigung nachgehen, die zur Sicherung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig ist, und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden, werden die Schulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 8 sowie in den Kindertageseinrichtungen oder der Tagespflege ein pädagogisches Betreuungsangebot („Notfallbetreuung“) vorhalten. Das betrifft grundsätzlich insbesondere folgende Bereiche: Feuerwehr (Berufsfeuerwehren und Werksfeuerwehr), Polizei, Rettungsdienst, medizinische Einrichtungen inklusive Apotheken, ambulante und stationäre Pflegedienste, stationäre Betreuungseinrichtungen (z. B. für Hilfen zur Erziehung), die Produktion und die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, kommunale Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Einrichtungen und kommunale Unternehmen, soweit notwendig pflichtige Aufgaben und Aufgaben der Daseinsvorsorge (z. B. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, ÖPNV) zwingend wahrzunehmen sind. Wenn Sie einer dieser Beschäftigungsgruppen angehören und für Ihre Kinder eine „Notfallbetreuung“ notwendig wird, finden Sie sich bitte am Montag in der Schule oder der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes ein und klären das weitere Vorgehen mit der jeweiligen Leitung. (...) Der 16. März und 17. März dienen dabei als Tage, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.

(...) Das Land Niedersachsen hat mitgeteilt, dass die Notenvergabe sichergestellt wird, ebenso wie die Abschlussprüfungen des Sekundarbereiches I und das Abitur. (...) Keiner Schülerin und keinem Schüler wird ein Nachteil entstehen. Die reguläre Ferienbetreuung in den Osterferien an den Grundschulen wird ebenfalls nur in Form einer Notbetreuung für die oben genannten Zielgruppen angeboten.

Ab Montag, 16. März, stehen den Eltern die Schul- und Kitaleitungen sowie die Stadt Wolfsburg ab 11 Uhr unter den Telefonnummern (05361) 282836 (für Anfragen im Bereich Kindertagesstätten) und (05361) 281077 (für Anfragen im Bereich der Schulen) oder per E-Mail unter schullandschaft@stadt.wolfsburg.de für Auskünfte zur Verfügung. (...)

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die anstehenden Herausforderungen gut meistern und bitte um Ihr Verständnis und Ihre Kooperation in dieser für alle schwierigen Lage. Bleiben Sie gesund!“