Gottesdienste fallen in Wolfsburg aus – auch Ostern ist betroffen

Die Bemühungen die Ausbreitungen des Coronavirus zu verlangsamen, führen nun auch zu massiven Veränderungen im Kirchenleben. Die evangelische Landeskirche Hannover, zu dessen Einzugsbereich auch ein Großteil von Wolfsburg gehört, hat am Freitag die Empfehlung herausgegeben, alle Gottesdienste bis zum 19. April auszusetzen – das würde auch die gesamte Karwoche und Ostern umfassen. Die Landeskirche Braunschweig, zu der die Propstei Vorsfelde gehört, sprach am Freitag sogar die „dringende Bitte“ aus, „ab sofort alle Gottesdienste, Konzerte und kirchlichen Veranstaltungen bis einschließlich 19. April abzusagen“. Ob Gottesdienste stattfinden, entscheidet trotz der Empfehlungen der Landeskirche jede Kirche selbst, erklärt Christian Berndt, Superintendent des Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Auch die katholische Pfarrei Wolfsburg gab bekannt, dass „bis auf Weiteres Gottesdienste und Veranstaltungen“ ausfallen.

Die Landeskirche Hannover verweist in ihrer Pressemitteilung als Ausweichmöglichkeit auf die sonntäglichen Gottesdienste im Fernsehen und Radio sowie die Rundfunkandachten.

Ostern ist wichtiger als Weihnachten

In vielen Gemeinden galt bis Freitag die Empfehlung, Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern abzusagen. „Das ist alles ganz neu für mich“, sagt auch der Vorsfelder Propst Ulrich Lincoln auf Anfrage unserer Zeitung, als er am Freitag von den drastischen Einschnitten erfuhr. „Es zeigt die Wichtigkeit der Lage: Ostern ist das höchste Fest der Christenheit und wichtiger als Weihnachten“, erklärt Lincoln.

Auch die Konfirmationen, die kurz nach Ostern geplant waren, finden in Vorsfelde und voraussichtlich in ganz Wolfsburg nicht statt. „Wir wissen alle nicht, was Ende April oder Anfang Mai ist“, gibt Superintendent Christian Berndt zu Bedenken. Die Konfirmationen werden daher tendenziell auf September verschoben, teilt er mit. In Vorsfelde fiel die Entscheidung dazu schon am Freitag: „Wir verschieben die Konfirmationen“, so Lincoln.

Jugendprogramm entfällt in Vorsfelde – auch Trauungen betroffen

Auch andere Veranstaltungen wurden nun abgesagt; so etwa ein Gospelgottesdienst, der am Sonntag in der St.-Johannis-Kirche in Vorsfelde Süd stattfinden sollte. In Vorsfelde entfallen zudem viele Aktionen und Ausflüge: Kein Osterferienprogramm, keine Konfirmandenfahrten und -ausflüge, und auch das große Pfingstzeltlager wurde abgesagt. „Das schmerzt sehr, weil man da viel Herzblut reingesteckt hat. Doch alle wissen, dass es notwendig ist“, berichtet Lincoln. Superintendent Berndt berichtet von weiteren Einschränkungen: So bliebe etwa das Kirchenamt für Besucher bis auf Weiteres geschlossen. Auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen werden von den Einschränken betroffen sein, sind sich Lincoln und Berndt sicher.

Unvergleichbare Krise

„Ich war etwa 30 Jahre im Katastrophenschutz tätig – so etwas habe ich noch nie erlebt und so einen Fall haben wir nie geübt. Der SARS-Ausbruch 2003 ist nicht vergleichbar“, findet Christian Berndt. Auch der Vorsfelder Propst Ulrich Lincoln glaubt, dass wir vor Herausforderungen stehen. „Bei vielen ist noch nicht angekommen, wie ernst die Lage ist.