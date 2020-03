Corona: Was Wolfsburger Eltern jetzt wissen müssen

Wie in ganz Niedersachsen beginnen in Wolfsburg die Osterferien bereits am Montag. Alle Schulen, auch die Berufsbildenden Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft, und die Kitas bleiben ab dem 16. März geschlossen. Die Tagespflege wird ebenfalls eingestellt. Am Montag und Dienstag sind Notgruppen geöffnet. Ab Mittwoch, 18. März, sollen aber nur noch Kinder betreut werden, deren Eltern für die Aufrechterhaltung der kritischen...