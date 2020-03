Unbekannte brechen in zwei Mörser Wohnhäuser ein

Mörse/Ehmen. Bei den Taten am Mittwochabend schafften sie es, die Terrassentür brachial zu öffnen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben in Ehmen.

Vermutlich am frühen Mittwochabend sind unbekannte Täter in zwei Reihenhäuser in der Straße Westerfeld eingebrochen. Ihnen gelang es jeweils laut Polizei, die Terrassentür brachial zu öffnen. Bei einer Tat in der Ehmer Straße Wulfhagen scheiterten die Einbrecher jedoch. Auch hier versuchten die Unbekannten, durch die Terrassentür einzusteigen, als die Bewohner nur kurz für 15 Minuten zum Einkaufen waren. Daher lässt sich hier der Tatzeitraum auf 20.20 bis 20.35 Uhr eingrenzen, so ein Beamter. Hinweise an die Polizei unter (05362) 947410.