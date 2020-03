Hannoveraner Chor singt beim 100. Wolfsburger Gospelgottesdienst

Sekt gab es – im Kelch, gereicht in die Reihen der völlig überfüllten Christuskirche am Donnerstagabend. So außergewöhnlich war der Anlass: der 100. Gospelgottesdienst. Ungewöhnlich lang. Weit, weit mehr als die übliche Stunde, fast zwei Stunden dauerte die Feier, an der besondere Gäste mitwirkten:...