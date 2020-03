Stadtführungen in Wolfsburg: Broschüre „Hinter den Kulissen“

Einen Überblick über Stadtführungen und Erlebnistouren in Wolfsburg, organisiert von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), bietet ab sofort die Broschüre „Hinter den Kulissen“. Sie ist in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof erhältlich sowie online unter www.wmg-wolfsburg.de/stadtfuehrungen verfügbar.

„Vom 29. März bis 25. Oktober werden an Sonntagen – außer an Feiertagen – spannende Touren angeboten“, sagt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. Zusätzlich finden ab Mai an ausgewählten Terminen auch wochentags Führungen statt, wie die WMG mitteilt.

Den Startschuss zum diesjährigen Veranstaltungsprogramm gibt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Er wird am 29. März eine Stadtrundfahrt im Bus mit Wolfsburg-Design begleiten und den Teilnehmern die Stadt aus seinem Blickwinkel vorstellen. Für die Eröffnungstour anmelden können sich Interessierte bis zum 22. März, die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 5 Euro.

Neue Angebote in diesem Jahr

Nachdem sich der 2019 neu angebotene Ausflug in das Büssing-Geburtshaus großer Nachfrage erfreute, wurde ins diesjährige Programm zusätzlich eine Stadtrundfahrt im Büssing-Oldtimer aufgenommen. Der nostalgische Bus nimmt die Teilnehmer an drei Terminen mit auf eine Zeit- und Erlebnisreise durch Wolfsburg. Historisch ist auch die beliebte Tour „Die Museumswohnung – so wohnte man früher“, die um einen süßen Abschluss erweitert wurde: Nach der Führung erhalten die Gäste in Rizzo’s Café ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee oder Tee zum Ausklang.

Im Portfolio ist nach einjähriger Pause auch der Stadtrundgang „Frauen. Bewegen. Wolfsburg“ in Kooperation mit dem Gleichstellungsreferat. „Auch Wolfsburg hat und hatte Frauen, die stark die Geschichte und Gegenwart prägen. Bisher wurden sie nicht in der Weise beachtet, wie es ihnen zukommt. Daher bieten wir einen Frauenspaziergang durch Wolfsburg an, um die Orte zu zeigen, an denen Frauen eindrucksvoll gewirkt haben“, erläutert Sabine Devolder vom Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg.

Geschichte lebendig werden lässt der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben mit seinen Straßentheater-Szenen.

Auch das Forum Architektur lädt wieder dazu ein, die architektonischen Höhepunkte Wolfsburgs näher kennenzulernen: „Das Phaeno von Zaha Hadid oder das Kulturhaus mit der Stadtbibliothek von Alvar Aalto sind den meisten Wolfsburgern vertraut. Aber Sie werden überrascht sein, was es durch einen veränderten Blick noch alles neu zu entdecken gibt“, sagt Esther Orant vom Forum Architektur der Stadt Wolfsburg.

Anmeldungen zu den Stadtführungen müssen bis zu einer Woche vor dem Veranstaltungsdatum in der Tourist-Information im Hauptbahnhof erfolgen. Mehr Infos sind unter (05361) 89993-0 oder per E-Mail an tourist@wolfsburg.de erhältlich. red