Um Mitternacht schwiegen im Wolfsburger Hallenbad die Gitarren

Exakt vier Minuten vor Mitternacht verließen am Samstagabend The Chaperals und Boppin`B die Bühne im Nichtschwimmerbecken des Hallenbades. Damit endeten nach vier Stunden fünf Konzerte: The Chaperals sangen a cappella Rockklassiker der 50er-Jahre, Boppin’B brachte das Publikum mit heißen Rhythmen in Schwung; dann nochmals The Chaperals, nun in roten Hemden, die Sängerin in Schwarz, sodann Boppin’B und: ein gemeinsamer Auftritt – drei Songs plus zwei Zugaben. Das Publikum jubelte begeistert, tanzte, als es möglich wurde. Im Laufe des späten Abends waren noch gut 200 der mehr als 300 Zuschauer da. Sie erlebten, wie sich beide Bands vereinten, wie sie Gesang und Instrumente miteinander verbanden, wie sie den Rock’n’Roll der 1950er-Jahre gemeinsam präsentierten. Unten, vor der Bühne, tanzten die Leute, einfach dem Rhythmus folgend, einige Paare richtige Jive-Schritte, andere Twist wie in den beginnenden 1960er-Jahren. Es war eine ausgelassene Stimmung. Auf der Bühne ebenfalls Bewegung. Zwei Sänger, die Leadsänger von Boppin’B und The Chaperals initiierten einander gegenüberstehend die Songs. Die Bandmitglieder spielten die Rhythmen oder sangen sie. Manchmal auch nur den Background. Es war ungewöhnlich, selten und einfach klasse, wenn beispielsweise Bassist und Bass (a cappella) für Drive sorgten. The Chaperals haben sich weiterentwickelt. „Little Darling“, „My Girl“, „Tell me Why?” bringen sie hervorragend mit ihren Stimmen, die zugleich ihre Instrumente sind. Viele neue, alte Songs des ersten Rock-Jahrzehnts brachten sie erstmals auf die Bühne. In klassischem Dress, dunkler Anzug mit Fliege, bestritten Stefan Bierbaum, Nils Ebermann, Andreas Schüler und Michael Weller den ersten Part, in roten, offenen Hemden den zweiten. Längst integriert ist Sandra Vestova bei den The Chaperals. Boppin’B spielen in der ursprünglichen Rock-Formation: Leadsänger, Bass, Gitarre, Schlagzeug, aber auch Saxofon. So spielen sie auch: hart, schnell, rhythmisch, fetzend.

