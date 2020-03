Wolfsburger hamstern Lebensmittel und Toilettenpapier

Halbleere Regale sind in vielen Wolfsburger Supermärkten zu besichtigen. Die Menschen haben offenbar angefangen, sich wegen des Corona-Virus mit Vorräten einzudecken. Im Penny-Markt am Nordkopf sind am Montagmittag mehrere günstige Sorten Nudeln ausverkauft. Billige Küchenrolle gibt es zu diesem...