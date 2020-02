Brackstedter kümmern sich um Obstbäume

In der Brackstedter Feldmark startete am Samstag der diesjährige Obstbaumschnitt unter fachmännischer Leitung. „Obstgehölze sind ein altes Kulturgut, und Kultur will gepflegt sein“, sagte Marie-Luise Kelting, Vorsitzende des Brackstedter Förderkreises (BFK), als sich die Arbeitsgruppe um 8.30 Uhr...