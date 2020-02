Wolfsburger starten in Drogerien und Apotheken Hamsterkäufe

Die Ausbreitung des Coronavirus führt –- wenngleich in Wolfsburg kein konkreter Verdachtsfall bekannt ist – in der Stadt offenbar zu Hamsterkäufen. Das lassen leere Regale in Apotheken und Drogerien vermuten. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind vielerorts ausverkauft. Am Donnerstag seien...