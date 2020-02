VfB Fallersleben will Miteinander seiner Senioren beflügeln

Konstant steigende Mitgliederzahlen, solide Finanzen und viele Pläne für die Zukunft. All das wird zur Sprache kommen, wenn der VfB Fallersleben seine Mitglieder am 6. März um 19 Uhr zur Jahresversammlung in der Karl-Wilhelm-Halle begrüßt. Nach der jüngsten Einweihung der Erweiterung des...