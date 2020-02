Ganz ehrlich: Ich habe mir über die Echtheit der Scheine in meinem Portemonnaie bisher überhaupt keine Gedanken gemacht – und ich fange auch jetzt nicht an, jedes einzelne Detail zu studieren… Insofern könnte man mir sicher auch so eine Fälschung unterjubeln, ohne dass ich das merken würde. Für mich sind solche Vorfälle daher tatsächlich weitere Schritte auf dem Weg zum immer häufiger bargeldlosen Bezahlen. Und auch mein vor Jahren noch schlechtes Gewissen, bei kleineren Summen die Karte zu zücken, ist mittlerweile futsch. Auch hier ändern sich eben immer mehr die Zeiten. Auf geht’s also zur ersten Eiskugel auf Karte!

