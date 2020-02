VR-Abgrund

Haben Sie schon mal eine Virtual-Reality-Brille aufgehabt? Für mich war es eine neue Erfahrung. Sie erhalten so intensive Eindrücke aus einer Welt, die nicht real ist, sich aber sehr so anfühlt.

Nehmen Sie die Aufzug-Simulation, die ich im Freiraum im Hallenbad ausprobieren durfte. Sie fahren in den virtuellen obersten Stock, die Tür geht auf, Sie sehen in den Abgrund. Da schlucken Sie erstmal. Versuchen sich an den Wänden des Aufzugs festzuhalten. Und greifen ins Lehre! Da bekommen auch Menschen ohne Höhenangst einen Schreck. Probieren Sie es mal!

