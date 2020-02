Prinzessin und Grizzly: Kinder feiern Fasching am Hansaplatz

Die fünfte Jahreszeit feierten am Freitag etwa 30 Kinder bis 12 Jahre im Mehrgenerationenhaus im Hansaplatz in Wolfsburg. Zur aktuellen Chartmusik tanzten und spielten die Prinzessinnen, Einhörnern, Rehe oder auch Eishockeyspieler bis 18 Uhr im bunt geschmückten Keller – ganz ohne Eltern. „Mit Rolf Zuckowski müssen wir bei den Kindern gar nicht mehr ankommen“, erzählt Thorsten Vogel, Leiter des Hauses. Seit 20 Jahren ist er in...