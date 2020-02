Mahnwache in Wolfsburg nach Hanau-Anschlag findet morgen statt

In ganz Deutschland, unter anderem hier in Kassel, finden in diesen Tagen Mahnwachen statt. Morgen schließt sich Wolfsburg an.

In Gedenken an die Opfer und der Verletzten des Anschlags in Hanau findet am morgigen Samstag, 22. Februar, ab 11 Uhr eine Mahnwache vor dem Wolfsburger Rathaus statt. „Es wird eine stille Veranstaltung im Gedenken an unsere getöteten und verletzten türkischen Mitbürger sein“, schreibt Joachim Fährmann, Gewerkschaftssekretär, in einer Mitteilung der IG Metall. „Der Mordanschlag von Hanau am Mittwoch hat uns alle tief betroffen gemacht. Die Republik trauert, sie ist aber nicht wehrlos. Wolfsburg ist bunt, Wolfsburg ist vielfältig, Wolfsburg ist tolerant – aber Wolfsburg ist nicht braun“, heißt es weiter. „Das wollen wir den geistigen Brandstiftern, auch in unserer Stadt, am Samstag zeigen.“