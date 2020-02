Wolfsburg bekommt einen Klimabeirat

Wolfsburg bekommt einen Beirat für nachhaltige Entwicklung, Klima-, Umwelt- und Energiepolitik. Das hat der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch bei vier Gegenstimmen beschlossen. Lediglich die AfD sprach sich gegen einen Klimabeirat aus. Das Thema hatte in der Sitzung Anfang Dezember vergangenen...