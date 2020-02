Unfallflucht nach Kollision auf der Wolfsburger Westtangente

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 291 bei Vorsfelde, dessen Folgen drei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa

38.000 Euro waren, während der noch unbekannte Verursacher einfach davonfuhr.

Den Ermittlungen nach waren drei Fahrzeuge hintereinander auf der L 291, der sogenannten Westtangente, in Richtung Wolfsburg unterwegs, als kurz vor der Einmündung der Straße Bürgerkämpe ein unbekannter Fahrer eines dunklen Kleinwagens entgegenkam und im letzten Moment links in die Bürgerkämpe abbog. Daraufhin habe, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, zunächst eine 19 Jahre alte Golf-Fahrerin aus Wolfsburg sehr stark abbremsen müssen, um eine direkte Kollision zu verhindern. Eine nachfolgende 39-jährige Wolfsburgerin bremste ihren Golf Plus ebenfalls ab. Dies bemerkte eine folgende 23-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Golf Plus auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf Plus noch auf den Golf der 19-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfalls melden sich unter: (05363) 992290.