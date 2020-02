Volkswagen Immobilien liegt vorn bei Weiterempfehlungen

Volkswagen Immobilien (VWI) hat in einem bundesweiten Vergleich mit 96,4 Prozent den höchsten Weiterempfehlungswert aller beteiligten privaten Immobilienunternehmen erzielt und wurde dafür in einem Festakt im Atlantic Hotel in Hamburg ausgezeichnet. Die Werte stammen aus Kundenbefragungen, die das schwedische Beratungsunternehmen „AktivBo“ in 2019 mit Wohnungsunternehmen aus dem ganzen Bundesgebiet durchgeführt hat, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir sind überglücklich und mächtig stolz, dass wir einen derartigen Spitzenwert erreicht haben. Ich freue mich sehr, dass der Einsatz meiner Kollegen, die sich um die Belange unserer Kunden kümmern, so ein positives Feedback erhalten haben. Ausgezeichneter Kundenservice wird ein Erfolgsfaktor bleiben, es spornt uns an, für unsere Mieter als verlässlicher und fairer Vermieter jeden Tag unser Bestes zu geben. Dabei unterstützen uns solche Umfragen, unseren Wohnungsbestand noch präziser auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden auszurichten“, sagte Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI.

Alle drei Jahre befragt Volkswagen Immobilien seine Mieter. Mit den Ergebnissen prüft das Immobilienunternehmen, welche Services und Maßnahmen gut und welche noch besser laufen können. Dazu hatte VWI erneut das Institut „AktivBo“ aus Hamburg mit einer Kundenzufriedenheitsumfrage beauftragt. Die Gesamtzufriedenheit mit den VWI-Serviceleistungen konnte mit 95,3 Prozent (94 Prozent in 2016) nochmals gesteigert werden und bestätigt das kontinuierliche Engagement der VWI-Mitarbeiter.

Positiv wurden wie vor drei Jahren die Öffnungszeiten, die telefonischen Sprechzeiten und die telefonische Erreichbarkeit des VWI-Kundenservices hervorgehoben. Ebenfalls im grünen Bereich liegen die Werte für die Bearbeitungsdauer von Schadensmeldungen und die Reaktion auf Mieteranliegen. Informationen über geplante Maßnahmen im Haus wurde insgesamt als gut bewertet.