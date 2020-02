Sport macht in Brackstedt auch nachts Spaß

Der Sportverein Brackstedt (SVB) wird in diesem Jahr stolze 100 Jahre alt. Mit der langen Sportnacht am Samstag in der Sporthalle feierte der blau-gelbe Verein einen gelungenen Auftakt seines Jubiläumsjahres. Dominik Ulrich, Spartenleiter Gymnastik, hatte die Veranstaltung im Dorf ausgeschrieben,...