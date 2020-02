Autofahrer haben in Wolfsburg zu viel Alkohol intus

Alkoholisierte Fahrer waren in der Nacht zum Sonntag in Wolfsburg unterwegs.

Zwei Trunkenheitsfahrten hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Wolfsburger Stadtgebiet festgestellt. Zunächst wurde um 3.45 Uhr am Sonntagmorgen ein 24-jähriger Wolfsburger mit seinem Audi in der Schillerstraße kontrolliert. Der Fahrer habe sich freiwillig einem Atemalkoholtest unterzogen, so die Polizei in einer Mitteilung – der Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Es folgte auf der Dienstelle ein beweiskräftiger Atemalkoholtest; dieser ergab dann immer noch einen Wert von 0,76 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Um 5.05 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall in die Wielandstraße gerufen, hier war eine 38-jährige Wolfsburgerin mit ihrem Skoda beim Ausparken gegen einen Golf gefahren. Der Grund dafür sei den Beamten vor Ort schnell klar geworden – ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,42 Promille. Daraufhin wurde der Wolfsburgerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. red