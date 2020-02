Die Berliner zeigen sich ja auch beim Flughafenbau vollkommen unerschrocken. So wunderte die Antwort der Sonnenkamp-Projektentwickler auf unsere Nachfrage nach den Wohnungskapazitäten auch nicht. „Zu hoch gegriffene Schätzungen“ seien kein Thema, so die kühne Aussage aus der Hauptstadt. Passt schon. Und auch in den Steimker Gärten scheint alles zu passen. Obgleich Bürger im östlichen Stadtgebiet nicht schlecht staunten, als sie jetzt das besondere Angebot einer Immobiliengesellschaft erhielten: 500 Euro für jeden vermittelten Mieter. Donnerwetter. Möchte nicht zufällig jemand von Ihnen…? Sich wohnlich verändern oder so? Ich meine ja nur. Passt schon.

