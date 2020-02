Steigende Zahlen in der Wolfsburger Notaufnahme

38.610 Menschen kamen in 2019 in die Zentrale Notaufnahme (ZNA) des Wolfsburger Klinikums. Das sind 756 Patienten mehr als in 2018. Doch bei weitem nicht alle Patienten waren auch Notfälle mit Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nur 14.702 Menschen wurden stationär aufgenommen, 23.908 hingegen nach...