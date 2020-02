Teures Tourismus-Konzept für Velpke liegt auf Eis

Mehr als 40 000 Euro ließ sich die Samtgemeinde Velpke das Konzept „Freizeit, Tourismus, Wohnen“ kosten, das eine Bremer Firma im Auftrag der Verwaltung und der Wolfsburg AG im Jahr 2018 erstellte. Die Wolfsburg AG trug den Rest der Kosten, denn das Konzept sollte neben der Lebensqualität in der Samtgemeinde auch die Vernetzung zur Nachbarstadt Wolfsburg stärken. Erwachsen ist aus dem fertigen Konzept jedoch nichts: Seit geraumer Zeit liegen die Ausarbeitungen auf Eis.

Vorgestellt wurde das Konzept bereits vor einem Jahr, nämlich Ende Februar 2019. Die Vorschläge umfassen Angebote unter anderem in den Bereichen Sport, Gastronomie, Übernachtung und Freizeitgestaltung. Als Highlight empfehlen die Planer einen Aussichtsturm in Velpke; auch eine Übernachtungsmöglichkeit in Danndorf nahe des Angelteichs wird vorgeschlagen. Denkbar seien zudem ein Barfußpfad, eine Disc-Golf-Anlage oder ein Fahrradweg durch die Mitgliedsgemeinden, der mithilfe von QR-Codes an verschiedenen Stationen etwas über die Geschichte der Orte vermitteln soll.

Samtgemeindebürgermeister Fricke sieht sich bei dem Thema in seinen Zweifeln bestätigt – er sei schon zuvor skeptisch gewesen, ob die Samtgemeinde ein Konzept wie dieses wirklich brauche. „Das Ergebnis war dann auch schwierig. Im Grunde finde ich so ein Konzept ja toll, aber die Vorschläge waren aus meiner Sicht nicht umsetzbar.“ Dafür mangele es unter anderem an der Verfügbarkeit vorhandener Flächen, vor allem aber an finanziellen und personellen Kapazitäten. „Ein Konzept zu haben ist die eine Sache, es muss aber auch jemand machen: Sprich bezahlen und planen.“ Was Investitionen angeht, habe die Samtgemeinde aber andere Prioritäten. „Wir stecken 12 Millionen Euro in die Kitas, 8 Millionen in die Schulen, 4 Millionen in den Brandschutz“, zählt Fricke Aufwendungen aus diesem und dem vergangenen Jahr auf, „das ist schon happig für eine Samtgemeinde.“ Weitere, größere Investitionen seien kurzfristig nicht realisierbar.

Rückendeckung bekommt Fricke aus der Politik. CDU-Fraktionsvorsitzender Detlev Pilzecker nennt die Ideen aus dem Konzept „nicht verwertbar“; es sei zu sehr auf den Tourismus-Aspekt eingegangen worden. „Ich hätte mir mehr in Richtung einer Zusammenarbeit mit Wolfsburg in Sachen Verkehr und Wohnen gewünscht.“ Die Verwaltung habe sich aus seiner Sicht nicht genug Zeit genommen, aber auch aus der Politik seien keine umsetzbaren Vorschläge gekommen. „Da hatten wir vielleicht auch nicht genug Mut oder Willen zu.“ Die Samtgemeinde habe auch so schon viel zu bieten.

Letzteres sieht auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Barbara Hansmann so. „Lebensqualität bedeutet ja auch, seine Ruhe zu haben. Wenn dann die Massen zum Beispiel in die Velpker Schweiz gekommen wären – ich weiß nicht, ob das so erfolgversprechend gewesen wäre.“ Die finanziellen Aufwendungen seien durch erhöhte Besucherzahlen nicht aufzuwiegen gewesen, so Hansmann. „Dann lieber einen schönen Spaziergang durch die Velpker Schweiz machen, da gibt es auch jetzt schon spannende Führungen.“ Es sei schade, dass so viel Geld in ein Konzept gesteckt worden sei, aus dem nun nichts entstanden ist. „Ich war von Anfang an dagegen.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Wenzel nennt die Vorschläge der Planer nicht stemmbar: „Wenn wir etwas umsetzen wollten, dann eine Nummer kleiner“, so Wenzel. „Das war zu groß für uns.“ Zusätzlich zu den finanziellen Schwierigkeiten sei auch die praktische Umsetzung durch die politische Struktur der Samtgemeinde schwierig geworden, schätzt er. „Wenn fünf Mitgliedsgemeinden an einem Projekt beteiligt sind, wird es schwer, etwas Gemeinsames durchzubringen“, so Wenzel.

Und das sieht wiederum auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke so. Und fügt gleich an: Entschließe man sich in der Zukunft dazu, eine Einheitsgemeinde zu werden – dann sähen die Dinge vielleicht anders aus. „Wir hätten weniger bürokratischen Aufwand für Entscheidungen“, so Fricke. Prinzipiell sei es jedenfalls schade, dass bislang noch kein fruchtbares Ergebnis aus dem Konzept entstanden sei. „Ich arbeite nicht gern für die Schublade.“