Planung für VW-Büros in Fallersleben war weit fortgeschritten

Nicht nur ein Planungsbüro hatte im Auftrag von Volkswagen Immobilien schon viel Arbeit in das Westerlinge-Projekt gesteckt, das einen Bürokomplex für mehr als 600 Mitarbeiter des VW-Vertriebs in dem Gewerbegebiet am nordöstlichen Ortseingang von Fallersleben vorsah. Sondern auch die Stadt hatte nach dem Ratsbeschluss im September 2018 zügig weitergeplant und die nächste Beschlussvorlage für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs erarbeitet.

Warum sollte Vorlage erst im Mai 2019 in den Ortsrat?

Die Vorlage 2019/0977 liegt unserer Zeitung vor – sie war nämlich noch am Montag im Ratsinformationssystem öffentlich einsehbar! Und daraus geht sogar hervor, wie zügig die Verwaltung damals den nächsten Beschlussvorschlag für das Großprojekt fertig hatte – nämlich nach nur gut drei Monaten: Sie trägt das Datum vom 15. Januar 2019! Das wirft die Frage auf, warum das Papier zu dem wichtigen Bauvorhaben jedoch erst im Mai 2019 zur Beratung durch Ortsrat & Co. vorgesehen war.

Vielleicht bekommt der Ortsrat ja auch dazu eine Antwort. Denn wie exklusiv berichtet, hatte die Verwaltung am Freitag angekündigt, dass sie in der Sitzung am Dienstag über den aktuellen Sachstand informieren werde. Ob es dann eine offizielle Bestätigung für Gerüchte gibt, wonach die Ansiedlung des VW-Vertriebs in der Westerlinge nicht weiter verfolgt wird, bleibt abzuwarten.

Ortsrats- und Stadtratsmitglied Ralf Krüger (SPD) hatte vorige Woche gesagt, dass es stattdessen Überlegungen gebe, das VW-Projekt in die Planungen des Investors Signa für den Nordkopf zu integrieren.

Verwaltung sah noch Abstimmungsbedarf mit dem Bauherrn

Krüger betonte am Montag noch einmal, dass es im Frühjahr 2019 sehr wohl noch eine Vorlage für die Ansiedlung in Fallersleben gab, die aber gestoppt wurde. PUG-Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hatte dieser Darstellung am Freitag widersprochen. „Die Vorlage war fertig, aber die Verwaltung hat sie zurückgestellt“, erläuterte der SPD-Ratsherr und verwies auf das Ortsratsprotokoll von Mai 2019. In der Tat heißt es da, dass der Beschlussvorschlag seitens der Verwaltung zurückgezogen wird, „da noch weiterer Abstimmungsbedarf zwischen dem Bauherrn und Verwaltung erforderlich ist“.

Allerdings war diese Mitteilung dem Ortsrat schon am 16. April 2019 per Mail zugegangen; in der Mai-Sitzung war die Information daher von der Verwaltung nicht mehr ausführlich thematisiert worden. Weshalb die Öffentlichkeit damals nicht erfuhr, dass es bei dem VW-Projekt hakt.

Und auch der Ortsbürgermeisterin war das so nicht präsent, räumte sie am Montag ein. Zumal das Stoppen der Vorlage ja nicht gleichzusetzen sei mit dem Stoppen des gesamten Bebauungsplanverfahrens für den Standort Fallersleben. Weist: „Davon habe ich gerüchteweise nämlich erst im Oktober 2019 erstmals gehört.“

