Neues Musical ab Freitag auf Fallersleber Bühne

Die Premiere der neuen selbst geschriebenen Musicalproduktion „Heartbeat Reloaded“ der Musical Company Fallersleben am Schulzentrum feiert am Freitag, 7. Februar, Premiere in der Aula des Schulzentrums.

29 Schüler der Realschule und des Gymnasiums haben eine Szenencollage rund um das Thema Pubertät, Erwachsenwerden und Co. verfasst. Entwickelt wurde ein autobiografisches Theater, das sich mit viel Ironie, Slapstick, aber auch ernsten Szenen um die Themen nervende Eltern, Peer Groups, Identität und die erste große Liebe dreht. Die Szenencollage lässt die eigene Pubertät mit Sicherheit an der ein oder anderen Stelle selbst wiedererkennen.

Die Auftakt-Vorstellung um 19 Uhr ist nach Mitteilung der Veranstalter bereits ausverkauft, daher gibt es am 7. Februar keine Abendkasse. Für die Termine 8., 9. und

10. Februar sind Karten erhältlich bei: Schreibwaren Großkopf, im Sekretariat der Realschule unter (05362) 963150 an den Schul-Infoständen sowie per Mail: theater @realschulefallersleben.de.